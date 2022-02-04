Биробиджан, 4 февраля, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Глава управления Роспотребнадзора Анна Попова 2 февраля на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией отметила снижение темпов распространения коронавирусной инфекции в Еврейской автономии и Амурской области. Только в этих двух регионах ситуация с заболеваемостью COVID-19 улучшалась, в остальных 83 субъектах России — становилась хуже, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 февраля в оперативном штабе ЕАО по коронавирусу.

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Заместитель председателя правительства ЕАО Валерий Жуков назвал небольшое снижение количества инфицированных COVID-19 результатом работы каждого специалиста в системе здравоохранения и итогом активной вакцинальной кампании.

«Однако мы понимаем, что процесс распространения инфекции развивается волнообразно. Очередной подъём заболеваемости ожидается в связи с новым омикрон-штаммом, первые случаи уже выявлены в Смидовичском районе автономии. Все службы находятся в состоянии повышенной готовности. В частности, увеличен коечный фонд в коронавирусных госпиталях», — отметил Валерий Жуков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье за сутки в ковидные госпитали попали 68 человек (накануне — 63). За сутки выявлены 200 новых случаев COVID-19 (днём ранее — 183). В Еврейской автономии закрыты на карантин почти 50 классов, в том числе 11 — из-за COVID-19.