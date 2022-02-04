Самара, 4 февраля, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Временное ограничение движения для маршрутных транспортных средств и грузовиков отменено на шести участках автодорог в Самарской области:

Lenobl.ru Трасса «Скандинавия»

— с 29(+115 м) по 93 км автодороги М-5 «Урал» на участке подъезд к г. Оренбургу;

— с 861(+864 м) по 1194 км (+766 м) автодороги М-5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск;

— с 8(+650 м) по 195 км (+45 м) автодороги А-300 Самара — Большая Черниговка с Казахстаном;

— с 136(+40 м) по 209 км (+704 м) автодороги Р-241 «Казань — Буинск — Ульяновск» на участке Ульяновск — Димитровград — Самара;

— с 0 по 165 км (+612 м) автодороги Р-229 «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград»;

— с 294(+500 м) по 328 км (+400 м) автодороги М-5 «Урал» подъезд к г. Ульяновск.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области временно ограничивали движение на нескольких участках дорог из-за неблагоприятных погодных условий.