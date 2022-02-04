Нижний Новгород, , 08:18 — REGNUM В Нижнем Новгороде компания «Стромизмеритель», которая проектирует и строит предприятия по производству стекла и строительных материалов, при поддержке нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» и Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ. РФ) заключила выгодный экспортный контракт на 180 млн руб. для стекольного завода из Белоруссии. Данная сумма практически равна годовой выручке данного предприятия.

Как сообщает 3 февраля пресс-центр РЭЦ, компании предстоит осуществить работы по инжинирингу полного цикла производства и техническому надзору за монтажом и пуском оборудования составного цеха по производству стеклотары.

«Стромизмеритель» — небольшое предприятие, но уже достаточно опытный экспортер. География поставок продукции — 15 стран: Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Киргизия, Латвия, Молдавия, Украина, Белоруссия, Армения, Германия, Китай, Италия, Великобритания, Нигерия и даже Бурунди. Но это первый контракт компании на такую крупную сумму, которая равна всей ее годовой выручке, поэтому ей понадобилась помощь РЭЦ.

Для того, чтобы высвободить деньги на закупку материалов и комплектующих для исполнения экспортного контракта, «Стромизмерителю» нужен был аванс от заказчика — 25% от суммы. Покупатель был готов его предоставить, но при условии гарантий возврата авансового платежа», — пояснил руководитель представительства РЭЦ в Нижнем Новгороде Николай Ереев.

По его словам, «Стромизмеритель» уже не первый год пользуется мерами нефинансовой поддержки РЭЦ (в том числе участвует в программе «Экспортный акселератор»), поэтому получил необходимые гарантии.

«Реализация данной сделки — яркий пример поддержки компаний малого и среднего бизнеса через региональную сеть РЭЦ именно финансовыми услугами. Точечная поддержка по каждому отдельному контракту является наиболее успешной при экспортных поставках», — считает Николай Ереев.

«Благодаря поддержке РЭЦ мы смогли в достаточно короткие сроки получить гарантию возврата авансового платежа, без которой исполнение контракта стало бы невозможным. Это очень крупная и ответственная поставка, под гарантию РЭЦ мы смогли произвести закупку материалов и комплектующих для изготовления оборудования. Здорово, что РЭЦ поддерживает не только крупные компании, но и представителей малого и среднего бизнеса», — отметил руководитель компании «Стромизмеритель» Роман Субботин.

Как сообщало ИА REGNUM, АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ, входит в ВЭБ. РФ) — государственный институт поддержки несырьевого экспорта, в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» консолидирующий группу компаний, предоставляющих российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки.

В Группу РЭЦ интегрированы Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (АО «ЭКСАР»), АО РОСЭКСИМБАНК и АНО «Школа экспорта», что позволяет обеспечить наличие продуктового предложения, удовлетворяющего потребности экспортеров различного профиля, находящихся на различных этапах экспортного цикла — от идеи до обеспечения получения оплаты за поставленные на экспорт товары и услуги.