Манагуа , , 08:18 — REGNUM Односторонние санкции США в отношении Никарагуа наносят вред сотрудничеству России с этой страной и противоречат цивилизованным отношениям между странами. Такое заявление сделал посол РФ в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре Александр Хохоликов в интервью РИА Новости.

Александр Хохоликов Guat.mid.ru

Дипломат отметил, что любые санкции наносят ущерб сотрудничеству, «если не материальный, то политический и моральный». Такие меры противоречат цивилизованным отношениям между странами и наносят вред простым гражданам, негативно сказываясь на их жизни.

Хохоликов привёл в пример ситуацию, возникшую в конце 2020 года, когда из-за санкционного барьера Россия не могла отправить гуманитарную помощь в виде денежных средств центральноамериканским странам, пострадавшим от разрушительных ураганов «Эта» и «Йота».

При этом посол России пояснил, что санкции, несмотря на их усиление в отношении стран Центральной и Южной Америки, не смогут повлиять на дальнейшее развитие двусторонних» объективно обоюдовыгодных и взаимодополняющих отношений» между Россией и этими странами.

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