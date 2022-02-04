Солнечный, Хабаровский край, , 08:25 — REGNUM В Хабаровском крае в Солнечном районе суд вынес обвинительный приговор в отношении 23-летней женщины — она признана виновной в причинение смерти по неосторожности двум своим детям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Пожар в доме

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Установлено, что утром 6 марта 2021 года мать оставила в частном доме трех малолетних детей 2016, 2018 и 2019 годов рождения и ушла в гости к соседке. При этом она знала, что электронасос, установленный в доме, находится в неисправном состоянии и оставила его включенным в розетку.

В результате токовой перегрузки в комнате возник пожар, двое детей скончались от острого отравления продуктами горения. Одного ребёнка удалось спасти.

Суд приговорил женщину к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, два тела обнаружены во время тушения возгорания в посёлке Николаевка Смидовичского района Еврейской АО. На пожаре 28 января погибли женщина и ребёнок.