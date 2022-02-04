Москва, 4 февраля, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил принять закон о группах продленного дня в начальной школе.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

Решение вопроса о группах продленного дня в школах отдано учредителям школ, отметил Володин.

«Но вопрос очень важный. И правильно, чтобы по нему принималось решение как минимум на уровне региона. А ещё лучше, чтобы были приняты федеральные нормы, гарантирующие создание групп продлённого дня. Речь идёт прежде всего о начальной школе, где они особенно необходимы», — рассуждает спикер Госдумы в телеграм-канале.

Организация групп продлённого дня решает ряд проблем, особенно это важно для начальной школы, указал он.

«Во-первых, улучшается качество образования: дети в это время в школе делают уроки, получают дополнительные знания в кружках и занимаются спортом, посещая секции. Во-вторых, ребёнок находится под присмотром, в безопасности, что даёт возможность родителям спокойно работать, не переживая за него», — привел аргументы Володин.

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