Москва, 4 февраля, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Доллар и евро, особенно евро, 3 февраля попытались взять реванш по отношению к российскому рублю за свою недавнюю слабость и весь день понемногу росли, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Деньги

Курс доллара остался выше 76 руб., а курс единой европейской валюты на вечерних торгах почти вплотную подобрался к 87 руб.

Евро вырос на 1,48%, превысив 87 рублей после пресс-конференции главы Европейского центробанка Кристин Лагард, провозгласившей курс на постепенное ужесточение монетарной политики в еврозоне.

Рынок был расстроен сообщением Минфина РФ о том, что с 7 февраля ведомство намерено возобновить покупку валюты на бирже, которая не осуществлялась из-за сильного падения рубля в середине января, и направит на эту цель 634,7 млрд руб.

По оценкам британского журнала The Economist, российский рубль, исходя из так называемого «индекса бигмака», оказался в числе самых недооценённых валют 2021 года.

Однако, несмотря на то, что рубль очень дёшев, инвесторы пока выбирают доллар, так как на фоне ужесточения монетарной политики он может существенно подорожать, что, в свою очередь, негативно скажется на валютах развивающихся стран.

Между тем, по данным социологического опроса россиян, который провёл Фонд «Общественное мнение», большинство опрошенных (43%) считают, что курс рубля зависит, прежде всего, от действий российских властей, а не от внешних факторов.

Сегодня, 4 февраля, утренняя сессия на Московской бирже открылась снижением по доллару и ростом по евро. Доллар отступил на 26 копеек к уровню 76,18 руб., евро подорожал на 13 копеек, до 87,39 руб.

На сегодняшний день прогноз по курсу доллара к рублю составляет 76−77 рублей, а по курсу евро — 86,70−87,50 рубля.

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