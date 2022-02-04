Ханты-Мансийск, 4 февраля, 2022, 08:14 — ИА Регнум. В Югре за один день возбуждено четыре уголовных дела по фактам обнаружения поддельных купюр достоинством пять тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

40.мвд.рф Фальшивая купюра

В городе Радужном кассир одного из банков при перерасчёте денежной наличности, поступившей из магазина, обнаружила поддельную купюру достоинством пять тысяч рублей с признаками подделки. Аналогичные преступления произошли в городе Нижневартовске.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Брянской области задержали сбытчиков поддельных купюр, которые расплачивались фальшивками в сельских магазинах.