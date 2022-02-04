Пермь, , 08:12 — REGNUM В Пермском крае в 2021 году благодаря работе судебных приставов в бюджет поступило 2 млрд 406 млн рублей задолженности по налогам. Это на 45% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Судебные приставы Alimentu.ru

С начала года в службе находилось свыше 260 исполнительных документов о взыскании долгов, это на 7% меньше, чем в 2020 году. Исполнено более 105 тыс. производств.

Приставы отметили, что в ряде случаев пришлось прибегнуть к принудительному взысканию долга. За год из-за задолженности своего имущества лишились 1325 недобросовестных налогоплательщиков.