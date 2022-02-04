История вопроса

Профилактика преступлений – это система мер, предпринимаемых государством и обществом в целях предотвращения новых преступлений и искоренению социальных предпосылок преступности. Отдельным направлением профилактики преступлений является их пресечение, - действия правоохранительных органов по недопущению уже запланированных или спонтанных преступлений.

Предотвращение преступлений трактуется как преимущественное направление деятельности в отношении преступности, поскольку связано со значительно меньшими издержками и последствиями, чем борьба с собственно преступностью.

Главным направлением профилактики преступлений является искоренение социальных предпосылок преступности. Это – задача не правоохранительных органов, а государства и общества в целом. Причинами преступности зачастую являются неудовлетворительные условия жизни людей, неконтролируемая миграция.

В некоторых случаях преступность носит традиционный характер, и не снижается с улучшением условий жизни. В таких случаях на правоохранительные органы возлагается задача искоренения сложившейся преступной среды с её правилами и ценностными установками.

К сожалению, в наше время государства мало внимания уделяют общим методам профилактики преступности. Ведь в соответствии с доминирующей в мире либеральной установкой, каждый несёт ответственность только за себя. В большинстве случаев применяется специальное предупреждение преступности – работа с рисковыми социальными группами, или индивидуальное – воздействие на конкретных лиц, склонных к совершению преступлений, или уже их совершавших.

