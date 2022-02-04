Самара, 4 февраля, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Телефонную «Горячую линию» организовали по фактам насилия между учащимися образовательных учреждений в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

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«В период с 4 по 11 февраля 2022 года прокуратурой области проводится телефонная «горячая линия» по фактам насилия между учащимися образовательных организаций», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что по всем обращениям, включая анонимные, будут организованы прокурорские проверки.

Позвонить на «горячую линию» можно по телефонам:

круглосуточно 340−61−78

в рабочее время 332−30−18, 333−54−28, 332−29−44;