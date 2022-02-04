Улан-Удэ, 4 февраля, 2022, 08:12 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки от COVID-19 излечились 422 пациента. Таким образом, всего к настоящему времени коронавирус в республике победили 78 057 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 94 635, 44 358 из которых приходится на жителей Улан-Удэ. За сутки диагноз подтвердился у 1634 жителей.

«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 1406 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в штабе.

Скончались от COVID-19 2627 человек, в том числе шесть пациентов за последние сутки.