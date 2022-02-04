Бангкок, 4 февраля, 2022, 08:05 — ИА Регнум. Новый вид тарантула Taksinus bambus найден в таиландской провинции Так, 3 февраля сообщил на своем сайте Университет Кхонкена.

Inferius Тарантул

В учреждении отметили, что подобных открытий в азиатских странах не делали уже более 100 лет. Паук получил такое название из-за своего места обитания, а также в честь короля Таксина, который правил в Таиланде в XVII веке.

Он отличается от других видов тарантула тем, что проживает внутри бамбука. Насекомое нашли в лесах на высоте 1 тыс. метров над уровнем моря.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2017 года в Гайане открыли новый вид из семейства пауков-птицеедов (Theraphosidae) — синий тарантул.

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