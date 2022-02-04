Пермь, , 08:05 — REGNUM В Перми можно увидеть полет МКС. Международная космическая станция будет пролетать 4 февраля на фоне диска Луны (13%). Об этом сообщает Пермский планетарий.

Вид с МКС на Землю Vk.com/roscosmos

В планетарии отметили, что узкая и короткая полоса видимости пройдет через город Пермь в Орджоникидзевском районе.

Редкое явление можно будет наблюдать визуально через телескоп или бинокль около 1−2 секунд. Увидеть полет МКС можно в 16:50:55 по местному времени. Сотрудники планетария предупреждают о возможном изменении времени, поскольку МКС совершает орбитальные маневры.