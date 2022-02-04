Ростов-на-Дону, , 08:04 — REGNUM Между станциями Высочино и Васильево-Петровская в Ростовской области произошло ДТП на железнодорожном переезде, в результате чего были задержаны семь пассажирских поездов черноморского направления. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

РЖД Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги «Сегодня в 00:45 на участке между станциями Высочино и Васильево-Петровская в Ростовской области водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся поездом при запрещающих показаниях переездной сигнализации».

Отмечается, что «машинист поезда применил экстренное торможение», но расстояние до препятствия оказалось недостаточным, в следствие чего «столкновения избежать не удалось». В результате произошедшего никто не пострадал.

По данным ведомства, ДТП на переезде привело к задержке движения пассажирских поездов №11 Москва — Анапа, №103 Москва — Адлер, №171 Санкт-Петербург — Адлер, №104 Адлер — Москва, №36 Адлер — Санкт-Петербург, №302 Адлер — Минск и №30 Новороссийск — Москва.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание произошло после столкновения двух автомобилей и пассажирского автобуса на дороге в Алтайском крае.

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