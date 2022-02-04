Петропавловск-Камчатский, 4 февраля, 2022, 08:03 — ИА Регнум. На Камчатке за последние сутки госпитализировали в ковидные стационары ещё 40 человек (днём ранее — 39). Всего в инфекционных отделениях проходит лечение 331 пациент. Свободными остаются 49 коек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 февраля в краевом оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выписали в связи с полным выздоровлением за последние 24 часа 65 жителей Камчатки.

Лабораторно инфицирование коронавирусом подтвердилось ещё у 317 человек (днём ранее — 272). За весь период пандемии в крае выявили 27 043 зараженных.

По данным федерального портала стопкоронавирус. рф, 3 февраля на Камчатке был зарегистрирован один смертельный случай пациента от COVID-19, днём ранее — два. За всё время жертвами коронавируса стали 543 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске в детской краевой больнице увеличили коечный фонд для лечения маленьких пациентов с коронавирусом.