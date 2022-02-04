Вьентьян, 4 февраля, 2022, 08:02 — ИА Регнум. Власти Лаоса сократили необходимый срок карантина, который отбывают въезжающие на территорию страны, с 14 до семи дней. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Лаоса Пханкхама Вибхавана.

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При этом новое правило будет действовать только для ряда групп иностранцев, въезжающих на лаосскую территорию. Оно затронет дипломатов и работников дипломатических представительств, сотрудников международных организаций и членов их семей. При въезде в Лаос им будет необходимо сдать ПЦР-тест на выявление коронавирусной инфекции и отбыть семидневный карантин.

Аналогичные правила будут действовать для представителей бизнес-сообщества и правительственных сотрудников. Для простых иностранцев, приезжающих в Лаос, будет также необходимо иметь подтверждение прохождения вакцинации, а также установить приложение, отслеживающее состояние здоровья.

Кроме того, власти Лаоса решили снять часть ограничительных мер, введенных из-за пандемии COVID-19. В стране разрешили проводить мероприятия в закрытых помещениях, а также спортивные соревнования. Тем не менее работа ночных клубов и баров все еще приостановлена.