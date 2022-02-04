Ульяновск, 4 февраля, 2022, 07:56 — ИА Регнум. В Ульяновске завершено расследование уголовного дела и передано в суд уголовное дело в отношении двух жителей Татарии, которых обвинили в убийстве женщины. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Правоохранители полагают, что преступление было совершено вечером 6 апреля 2021 года. Ведомство установило, что в тот день обвиняемые ворвались в квартиру к 47-летней жительнице Ульяновска, связали её и похитили ноутбук, мобильные телефоны, золотые украшения и банковскую карту, после чего задушили женщину.

В управлении отмечают, что с банковской карты погибшей было снято свыше 100 тыс. рублей, а тело женщины обнаружили 10 апреля.

В совершении преступления обвиняются двое жителей Буинского района Татарии. В настоящее время они находятся под арестом.

Мужчинам инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой»), п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Дело передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске за смерть человека осудили 41-летнего мужчину. Следствие установило, что он выбросил с балкона своего знакомого. Преступник получил 12 лет колонии.

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