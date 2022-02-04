Новосибирск, 4 февраля 2022, 07:57 — REGNUM Депутата горсовета Новосибирска Алексея Михайлова исключили из состава фракции КПРФ. Решение принято после «резкого изменения его позиции по вопросу предоставления отклонений и одобрения строительства группой компаний «Расцветай» жилого комплекса в Первомайском районе». Об этом заявил заместитель председателя Совета депутатов Антон Тыртышный (КПРФ).
«Фракция считает это предательством интересов избирателей, которое вызовет резкое ухудшение транспортной ситуации на его избирательном округе, — написал Тыртышный на свой странице в социальной сети Facebook. — Голосовали «за» семь человек из присутствовавших семи членов фракции».
Он уточнил, что в решении фракции так и записано: «Исключить депутата Михайлова Алексея Юрьевича из состава депутатского объединения «Коммунистическая партия Российской Федерации» в Совете депутатов города Новосибирска за предательство интересов избирателей…».