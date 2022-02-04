Каракас, 4 февраля, 2022, 07:49 — ИА Регнум. Неуместным является заявление колумбийского министра обороны Диего Молано, который обвинил Россию и Иран во «вмешательстве» в ситуацию на границе Колумбии и Венесуэлы. Об этом 3 февраля написал на своей странице в Twitter глава венесуэльского военного ведомства Падрино Лопес.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Венесуэла

По его словам, Богота не имеет права на подобные утверждения, поскольку она превратила свою страну в «придаток Южного командования США» и штаб американских военных баз, а также в глобального партнера НАТО и объект «беспомощного» «Плана Колумбия».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Лондон обеспокоен усилением российского присутствия в Латинской Америке.