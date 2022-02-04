Куала-Лумпур, , 07:49 — REGNUM Два министерских визита запланировали Россию в текущем году власти Малайзии. Об этом 4 февраля сообщила журналистам пресс-служба малайзийского посольства в Москве.

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Цель визитов — развитие связей между молодежью России и Малайзии, а также укрепление политических и экономических отношений двух стран. Предполагается, что укрепление связей между молодёжью будет осуществляться посредством различных культурных и спортивных мероприятий.

Кроме того, посольство Малайзии в Москве планирует ряд мероприятий в честь юбилея двусторонних отношений с Россией: в текущем году исполняется 55 лет со дня начала дружественных связей двух стран.

Отмечается, что в настоящее время запланированные визиты и мероприятия находятся в стадии согласования правительством Малайзии.

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