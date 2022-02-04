Ульяновск, , 07:45 — REGNUM В Ульяновской области локализовали крупный пожар в производственном цеху в селе Енганаево. Об этом сообщает управление МЧС.

Пожар Николай Хижняк © ИА REGNUM

По данным ведомства, возгорание произошло 4 февраля около 06:15 в селе Енганаево Чердаклинского района. Отмечается, что на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения огнём был охвачен производственный цех площадью 9 тыс. кв. метров.

Брандмейстеры прибыли в 06:28, пожар локализовали в 07:34. Для ликвидации горения привлечены более 50 человек.

Причина пожара устанавливается.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января 2022 года в Засвияжском районе Ульяновска горели подъезды трёх домов по улице Автозаводская. Жертв нет. По данному факту возбуждено уголовное дело, задержан подозреваемый в поджогах.

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