Пермь, 4 февраля, 2022, 07:45 — ИА Регнум. Пермские сельхозпроизводители одними из первых в стране опробуют электронный сервис, который поможет сэкономить временные и финансовые затраты. Об этом сообщает пресс-служба краевого Законодательного собрания.

(сс) Mediamodifier Онлайн

Министр агропромышленного комплекса региона Павел Носков представил экономическому комитету доклад о планах по улучшению системы предоставления мер поддержки для сельхозпроизводителей. Прикамье вошло в список пилотных субъектов России, где уже в 2022 году планируется запустить проект.

В настоящее время электронный сервис проходит техническую подготовку. Для пользователей он станет доступным в середине года.

Павел Носков отметил, что федеральный электронный сервис позволит сделать большой шаг вперед в работе по цифровизации сферы сельского хозяйства. «Сельхозтоваропроизводитель будет вносить на этом сервисе свои показатели по производству, а сама заявка сформируется практически в автоматическом режиме. Это будет снижать риск ошибок и ускорять процесс получения», — сказал он.