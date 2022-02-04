Бийск, Алтайский край, , 07:43 — REGNUM Возгорание произошло после столкновения двух автомобилей и пассажирского автобуса на дороге в Алтайском крае, сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что авария произошла утром 4 февраля на 36 километре дороги «Бийск — Белокуриха» у села Смоленское. По предварительной версии, водитель иномарка Toyota RAV4 выехала на встречную полосу, где врезалась в отечественный автомобиль, который затем столкнулся с пассажирским автобусом ПАЗ. Автомобили после ДТП загорелись.

В результате дорожной аварии водитель отечественной легковушки скончался на месте происшествия от полученных травм. Водитель иномарки, а также водитель автобуса и его семеро пассажиров не пострадали. Другие обстоятельства дорожной аварии уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля в Свердловской области столкнулись два грузовика и легковой автомобиль. В результате аварии погиб водитель одного из грузовых автомобилей.