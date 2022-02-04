Токио, , 07:40 — REGNUM Японский автопроизводитель Mazda из-за проблем с поставками деталей с 7 и 8 февраля приостанавливает производство на двух своих заводах в Японии. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба компании.

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пресс-служба концерна Mazda «Проблемы с поставками связаны с похолоданием на востоке Северной Америки».

О влиянии данной приостановки на общий объём производства автомобилей Mazda не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, Mazda из-за мирового дефицита микросхем в октябре сокращала объёмы сборки автомобилей на двух своих автопредприятиях, отменяя ночные смены. С начала 2021 года компания уже три раза приостанавливала своё производство — конвейеры из-за нехватки полупроводников останавливались в июне, июле и августе.

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