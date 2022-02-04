Хабаровск, , 07:45 — REGNUM Хабаровск по итогам последней переписи населения стал самым крупнонаселённым городом на Дальнем Востоке.

Хабаровск

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«По результатам последней переписи населения Хабаровск признан самым крупным городом на Дальнем Востоке. Это накладывает серьезную ответственность на нас как с точки зрения градостроительства, так и с позиции развития инфраструктуры. В перспективе — это город-миллионник», — написал глава Хабаровского края в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе под глобальную реновацию попадают сразу три города: Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре и Советская Гавань.