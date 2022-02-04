Тбилиси, , 13:54 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили намерен принять участие в судебном процессе, касающегося незаконного пересечения им государственной границы, сообщает 4 февраля грузинский телеканал «Рустави 2».

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Защитники экс-президента намерены выдвинуть несколько ходатайств и в очередной раз утверждают, что дело политически мотивировано.

«Очевидно, что, как и в предыдущих процессах, будет несколько ходатайств, и на стадии разбирательства, независимо от того, насколько мы уверены в том, что это не юридический, а политический процесс, защита будет использовать все юридические рычаги для обеспечения того, чтобы истина и объективная правда были несомненными, и суд сможет установить истину и принять решение», — заявил адвокат Саакашвили Шота Тутберидзе.

Михаил Саакашвили также хочет присутствовать на сегодняшнем судебном процессе. Обвинения были предъявлены четырём лицам, связанным с незаконным пересечением границы. Это дело было выделено в отдельное производство.