Абакан, 4 февраля, 2022, 07:31 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 1052 случая заражения коронавирусом, выздоровели 396 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 февраля в региональном правительстве.

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С начала 2022 года в Хакасии выявлено 8552 носителя коронавируса. Число амбулаторных пациентов выросло до 10 347 (+1418). В стационарах лечатся 760 (+29) человек.

Коэффициент распространения инфекции за семь дней — 2,7.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля в Хакасии выявили 998 носителей коронавируса, выздоровели 392 человека.