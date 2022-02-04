Завитинск, Амурская область, , 07:40 — REGNUM В отношении жительницы Завитинского района Амурской области возбуждено уголовное дело за попытку дать взятку должностному лицу. Деньги амурчанка предлагала начальнику районного отделения управления ГИБДД по Приамурью, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 февраля в пресс-службе УМВД региона.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

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У женщины не получалось сдать теоретическую часть экзамена на права, и это побудило её принести в кабинет начальника ОГИБДД 20 тыс. рублей. Руководитель районной госавтоинспекции отверг предложение амурчанки и сообщил о попытке дачи взятки своему начальству. Следователи возбудили уголовное дело.

Женщина находится под подпиской о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе в Завитинске было возбуждено уголовное дело о попытке дачи взятки сотруднику полиции. С помощью 16 тыс. рублей мужчина пытался повлиять на решение правоохранителей.