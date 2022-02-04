Хабаровск, 4 февраля, 2022, 07:35 — ИА Регнум. В Хабаровске в детской краевой больнице увеличили коечный фонд для лечения маленьких пациентов с коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

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"С 4 февраля в больнице имени Пиотровича количество коек для детей с COVID-19, увеличили с 25 до 60», — пояснил зампредседателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов.

За минувшие сутки в Хабаровском крае госпитализировано 166 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье развернуты 2648 ковидных коек в 24 больницах. На лечении находятся 1481 человек, из них тяжелых — 281.