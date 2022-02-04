Кемерово, 4 февраля, 2022, 07:29 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 4 февраля, в стационарах и на домашнем карантине находятся 13 167 человек. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Медицинскую помощь получают 11 196 кузбассовцев с коронавирусом.

За прошедшие сутки было выявлено 1352 случая заражения коронавирусом (за всё время — 100 110 случаев), 329 человек выздоровели (всего — 86 977 человек), девять пациентов скончались (всего — 1937 пациентов).