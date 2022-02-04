Триполи, , 07:27 — REGNUM Командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) вновь стал фельдмаршал Халифа Хафтар, который ранее сложил с себя соответствующие полномочия на период проведения избирательной кампании в Ливии. Об этом 2 февраля передал телеканал Al Arabiya.

Халифа Хафтар Mid.ru

Он баллотировался на пост президента республики, в связи с чем на три месяца передал командование ЛНА генерал-полковнику Абдель Раззаку ан-Надури, который теперь займет пост руководителя генерального штаба вооруженных сил страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января депутаты международно-признанного парламента Ливии в Триполи и представители альтернативного ливийского правительства в Тобруке начали работу по формированию единого временного правительства государства.

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