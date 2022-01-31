Москва, 24 апреля, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Подразделения группировки войск «Центр» ВС России улучшили тактическое положение и отразили за сутки семь контратак противника. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 24 апреля на брифинге.

РИА Новости/Станислав Красильников

По данным ведомства, ВСУ в результате действий группировки потеряли до 350 бойцов, а также два автомобиля и три гаубицы Д-30 калибра 122 мм.

Конашенков уточнил, что в результате активных действий российские военные нанесли комплексное поражение украинским формированиям у Семёновки, Новгородского и Бердычей в ДНР. Контратаки противника отражены у Ленинского, Очеретино, Водяного, Нетайлово и Новокалиново в ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, ранее замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ, командир отряда спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, чтоподразделения ВС РФ ежедневно освобождают серьёзные участки и населённые пункты в зоне СВО. Накануне Алаудинов спрогнозировал, что ВСУ в конце мая — июне начнут сыпаться на большей части направлений. Он добавил, что вряд ли российскую армию остановят выделенные Киеву американские и европейские деньги.