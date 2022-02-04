Пермь, 4 февраля, 2022, 07:25 — ИА Регнум. Сотрудников администрации и губернатора Пермского края начали переводить на удаленный режим работы. Сейчас в таком формате работают 15% человек, часть из них находится на больничном. Об этом сообщает издание Business Class со ссылкой на собственный источник.

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На «удаленку» переводят сотрудников, которые относятся к группе риска и имеют хронические заболевания. Речи о переходе на удаленный режим работы руководящего состава правительства нет.

Ранее глава региона Дмитрий Махонин издал указ, согласно которому на «удаленку» планируется отправить не менее 30% госслужащих, работников госпредприятий и учреждений.