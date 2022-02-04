Екатеринбург, , 07:24 — REGNUM В Свердловской области на трассе Пермь — Екатеринбург произошло смертельное ДТП с участием грузовиков и легковой машины. Об этом сообщает областное управление ГИБДД.

На месте ДТП Фото: Управление ГИБДД по Свердловской области

По предварительным данным, вечером 3 февраля 52 — летний водитель грузовика «ДАФ» не обеспечил постоянного контроля за движением своего транспортного средства. Он выехал на встречную полосу и там столкнулся с грузовиком «Мерседес». А в последний врезался автомобиль «Шкода», ехавший следом.

Погиб водитель «Мерседеса». Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.