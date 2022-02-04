Ульяновск, 4 февраля, 2022, 07:21 — ИА Регнум. В Ульяновской области внесены изменения в закон о патентной системе налогообложения. Оно коснулось сельских магазинов, сообщается на сайте регионального парламента.

Юлия Безуглова ИА REGNUM В сельском магазине всё ещё пользуются деревянными счетами

Отмечается, что депутаты Законодательного собрания Ульяновской области поддержали установление стоимость патента для магазинов, работающих в сельских населённых пунктах, в размере 1 рубль за 1 кв. метр. В предыдущей редакции налог исчислялся в зависимости от наличия или отсутствия торгового зала, составляя соответственно 300 рублей и 60 рублей за «квадрат».

В депутатском корпусе поясняют, что если ранее владельцы сельских магазинов с торговым залом площадью 100 кв. метров при наличии наёмного персонала платили 27,8 тыс. рублей, при отсутствии работников — 35,4 тыс. рублей. С учётом поправки плата за приобретение патента составит 100 рублей.

Депутаты ссылаются на то, что это в условиях пандемии это снизит налоговую нагрузку на предпринимателей, чтобы они смогли безубыточно работать и дальше, обеспечивая сельчан продуктами первой необходимости.

Соответствующие изменения будут внесены в закон о патентной системе налогообложения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнес-омбудсмен России Борис Титов предложил увеличить порог, ограничивающий работу малого бизнеса по упрощённой системе налогообложения. Он уточнил, что с 200 млн рублей его следует увеличить, как минимум, до 300 млн рублей.

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