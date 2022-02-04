Мехико, 4 февраля, 2022, 07:21 — ИА Регнум. Мексиканский крупный предприниматель и миллиардер Альберто Байерес скончался на 91-м году жизни, заявил глава МИД Мексики Марсело Эбрард на своей странице в Twitter.

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«Выражаю искренние соболезнования в связи с кончиной Альберто Байереса, выдающегося мексиканского предпринимателя, семье и друзьям», — заявил он.

Байерес являлся главой группы компаний Grupo Bal, которая досталась ему в наследство от отца. В нее входят один из крупнейших производителей серебра Fresnillo, горнодобывающая корпорация, а также различные компании из медицинской, страховой, торговой и сельскохозяйственной сфер.

Состояние бизнесмена оценивалось в $8,6 млрд. При этом сам Байерес заявлял, что наибольшее удовольствие от работы он получал, когда занимал должность председателя правления Автономного технологического института Мексики.