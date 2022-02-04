Брест, Белоруссия, , 07:21 — REGNUM Дивизион зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф» объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО) прибыл на полигон в Брестской области Белоруссии, где приступил к оборудованию стартовых позиций. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

С-400 Владислав Осипов © ИА REGNUM

Российские подразделения ПВО, дислоцированные в Хабаровском крае, совершили марш комбинированным способом, протяжённостью более 9000 километров, для участия в проверке сил реагирования Союзного государства.

пресс-служба Минобороны РФ «Российские расчёты зенитного ракетного дивизиона проводят инженерное оборудование, маскировку стартовых позиций, командных пунктов, техническое обслуживание техники с целью подготовки к заступлению на боевое дежурство по ПВО в составе Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России».

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссию прибыл зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, задействованный в проверке сил реагирования Союзного государства.

Читайте ранее в этом сюжете: В Белоруссию прибыл зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» ВВО