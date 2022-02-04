Тбилиси, , 13:49 — REGNUM Руководство грузинской оппозиционной партии «Лело» провело встречи в украинском парламенте, сообщает 3 февраля грузинский телеканал «TV Пирвели».

Верховная Рада Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщил идер партии Мамука Хазарадзе, встречи прошли на очень эмоциональном фоне. «Мы встречались с представителями разных фракций. Помимо того, что они очень благодарны за наш визит, это была по-человечески эмоциональная встреча. Я видел патриотически настроенных украинцев, людей, которые любят свою страну. Если можно так выразиться, главной просьбой к нашим грузинским политикам было говорить правду, а правда в том, что российская армия находится в стране, ситуация действительно критическая, но они очень осторожны», — сказал Хазарадзе.

По словам лидера «Лело», формат британско-польско-украинского сотрудничества и возможность участия Грузии в этом союзе обсуждались с украинскими коллегами. Также была запланирована встреча грузинских и украинских бизнесменов.