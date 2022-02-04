Петропавловск-Камчатский, 4 февраля, 2022, 07:06 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 4,3 зафиксировали сейсмологи у берегов Камчатки, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

Zeml.info Землетрясение

«Землетрясение произошло в точке с координатами 53,32° северной широты, 160,52° восточной долготы, на глубине 41 километр», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что эпицентр сейсмособытия располагался в 131 километре к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского. Жители населенных пунктов Камчатки подземных толчков не ощутили. В экстренные службы также не поступало вызовов из-за произошедшего землетрясения.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля землетрясение магнитудой 3,9 произошло в Кроноцком заливе у берегов Камчатки. Его очаг находился в 133 километрах к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского на глубине 103 километра. Пострадавших не было.