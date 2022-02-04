Владивосток, , 07:10 — REGNUM Во Владивостоке начался приём заявок на участие в конкурсе грантов «Молодёжная инициатива», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 февраля в пресс-службе городской мэрии.

Молодежь Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Читайте также: Стартовал прием проектов на второй конкурс президентских грантов 2022 года

Заявки принимают в управлении по делам молодёжи и связям с общественностью от жителей с 18 до 35 лет, которые планируют реализовать свой проект во Владивостоке. Пять победителей конкурса получат грант по 70 тыс. рублей.

Приём заявок продлится до 21 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, начался приём проектов от некоммерческих организаций на второй конкурс президентских грантов 2022 года. Подать заявку можно с 1 февраля до 15 марта.