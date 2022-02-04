Пять молодых жителей Владивостока могут получить гранты
Владивосток, 4 февраля, 2022, 07:10 — ИА Регнум. Во Владивостоке начался приём заявок на участие в конкурсе грантов «Молодёжная инициатива», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 февраля в пресс-службе городской мэрии.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Молодежь
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Заявки принимают в управлении по делам молодёжи и связям с общественностью от жителей с 18 до 35 лет, которые планируют реализовать свой проект во Владивостоке. Пять победителей конкурса получат грант по 70 тыс. рублей.
Приём заявок продлится до 21 февраля.
Как сообщало ИА REGNUM, начался приём проектов от некоммерческих организаций на второй конкурс президентских грантов 2022 года. Подать заявку можно с 1 февраля до 15 марта.