Вашингтон, , 06:56 — REGNUM Власти США в настоящее время не имеют информации о возможной подготовке террористической группировкой ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атак в ответ на ликвидацию в Сирии главаря организации Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши. Об этом пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил 3 февраля в эфире телеканала CNN.

Джон Кирби Politico.com

Джон Кирби «Мы всегда пристально следим за угрозами со стороны ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В настоящее время мы не располагаем свидетельствами ответного удара в обозримом будущем, но мы крайне пристально следим за этим».

По его словам, Соединённые Штаты предпринимают максимальные усилия, «чтобы обезопасить себя, а также своих союзников и партнёров» от подобных атак.

Напомним, в ходе спецоперации ВС США в Сирии также погибли мирные жители, в числе которых — дети и жена аль-Курейши.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден 3 февраля объявил о ликвидации в Сирии главаря ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши.

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