Канберра, , 06:55 — REGNUM Устройство, позволяющее определить присутствие коронавируса в выдыхаемом воздухе, было создано австралийской компанией Examine Holdings. Об этом 4 февраля передает телеканал 9News.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Прибор разработан на основе обычного алкотестера. Он позволяет провести анализ на коронавирус, сделав пятисекундный выдох в специальное отверстие. Устройство также способен генерировать QR-код, в котором будет зашифрован результат теста, и после его можно вывести на смартфон.

Разработчики прибора утверждают, что он способен делать анализ на коронавирус с точностью не менее 98%. Кроме того, он может выявлять частицы SARS-CoV-2 практически сразу после инфицирования.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря правительство Новосибирской области объявило, что в регионе был создан прибор, который позволяет по выдоху диагностировать коронавирус, легочные болезни и заболевания желудочно-кишечного тракта.

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