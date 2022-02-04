Врач попросила больных COVID-19 не пить бесконтрольно антибиотики и АЦЦ
Якутск, 4 февраля, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Ведущая приём пациентов в красной зоне спорткомплекса «Триумф» в Якутске врач Наталья Ильина рассказала о самых частых симптомах нового штамма COVID-19 и попросила якутян внимательно отнестись к лечению инфекции. К жителям республики она обратилась в своём аккаунте Instagram с просьбой придерживаться назначений врача.
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Она также рассказала, что врачи в красной зоне спорткомплекса Якутска работают без выходных. В числе самых частых симптомов нового штамма инфекции врач назвала поражение верхних отделов дыхательных путей, неврологическую симптоматику (сильные головные боли, головокружение, проблемы с желудочно-кишечным трактом (тошнота, жидкий стул).
Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Якутии выявили 3 493 новых случая заражения COVID-19 (днём ранее — 3 381), в том числе 2 432 — в Якутске.