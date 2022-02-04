Магадан, 4 февраля, 2022, 06:59 — ИА Регнум. В Магаданской области руководство УФСИН предложило способ решения проблемы с бездомными животными.

Марина Каширская ИА REGNUM За решеткой лучше, чем на улице

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Губернатор Сергей Носов рассказал на совещании правительства Колымы о предложении.

«Я беседовал с руководителем. С его стороны есть очень хорошее предложение — создание при УФСИН пунктов передержки бродячих собак. Они уже посчитали сами: вольеры на 9−10 собак обойдутся в 9−10 млн рублей. Мы можем профинансировать строительство, заключив соглашение. Лес мы им выделили, они могут это сделать. Это очень хорошее предложение, мы его поддержим. Это и занятость людей в исправительных учреждениях, и удешевление стоимости, и, если хотите — перевоспитание — уход за животными», — цитирует Носова «Магаданская правда».

Губернатор поручил профильным ведомствам заняться реализацией предложения.

Отмечается, что в 2021 году поступило 548 обращений от магаданцев, связанных с бездомными животными.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магадане в связи с повышенной активностью бездомных собак, учитывая увеличение обращений по фактам скопления стай, и сложившуюся критически опасную обстановку для жизни и здоровья населения, с 27 января введён режим ЧС с установлением местного уровня реагирования.