Реюньон, Франция, 4 февраля 2022, 06:43 — REGNUM Успешную эвакуацию экипажа танкера Tresta Star, севшего на мель у острова Реюньон из-за сложных погодный условий. Об этом 4 февраля сообщает издание Journal de l'Ile.
На борту судна, шедшего под флагом Маврикия, находилось 11 человек экипажа. Все моряки эвакуированы, пострадавших в результате ЧП нет.
По словам министра заморской территории Франции Себастьяна Лекорню, танкер шёл без груза, порожним, поэтому угроза разлива нефтепродуктов в месте происшествия отсутствует. в настоящее время из-за сложных погодных условий не представляется возможным снять танкер с мели и отбуксировать его в порт.
Напомним, в районе острова Реюньон объявлен «красный», наивысший уровень погодной опасности из-за сильного ветра, отдельные порывы которого достигают 41 м/сек и проливного дождя.
Ранее ИА REGNUM сообщало о севшем на мель возле французского острова Реюньон нефтеналивного танкера, идущего под флагом Маврикия.
Читайте ранее в этом сюжете: У берегов французского острова Реюньон сел на мель танкер Tresta Star