Реюньон, Франция, 4 февраля 2022, 06:43 — REGNUM Успешную эвакуацию экипажа танкера Tresta Star, севшего на мель у острова Реюньон из-за сложных погодный условий. Об этом 4 февраля сообщает издание Journal de l'Ile.

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На борту судна, шедшего под флагом Маврикия, находилось 11 человек экипажа. Все моряки эвакуированы, пострадавших в результате ЧП нет.

По словам министра заморской территории Франции Себастьяна Лекорню, танкер шёл без груза, порожним, поэтому угроза разлива нефтепродуктов в месте происшествия отсутствует. в настоящее время из-за сложных погодных условий не представляется возможным снять танкер с мели и отбуксировать его в порт.

Напомним, в районе острова Реюньон объявлен «красный», наивысший уровень погодной опасности из-за сильного ветра, отдельные порывы которого достигают 41 м/сек и проливного дождя.

Ранее ИА REGNUM сообщало о севшем на мель возле французского острова Реюньон нефтеналивного танкера, идущего под флагом Маврикия.

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