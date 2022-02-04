Москва, , 06:43 — REGNUM Министерство обороны России потребовало компенсировать нарушение сроков выполнения госконтракта со стороны АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей». Арбитраж Москвы отклонил притязания ведомства на сумму более 13 млн рублей. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Министерство обороны РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

В основе спора лежал контракт от 2018 года на строительство сети волоконно-оптических линий связи ВОЛС воздушно-космической обороны в центральном промышленном районе общей стоимостью более 185 млн рублей. Министерство посчитало, что на июнь 2020 года генподрядчиком работы «в полном объеме не выполнены». В свете этого ведомство заявило о взыскании более 5,5 млн рублей неустойки и свыше 7,55 млн рублей процентов за пользование коммерческим кредитом. Сумма претензий превышала 13 млн рублей.

Суд отказал в удовлетворении иска.

«Причиной нарушения сроков выполнения работ по контракту явилось ненадлежащее исполнение заказчиком встречных обязательств. Заказчик не исполнил надлежащим образом обязательство по передаче технической документации для строительства», — отмечалось в решении.

Дело слушалось с сентября 2021 года.

Напомним, в ноябре 2021 года министерство также потребовало взыскать с концерна более 162 млн рублей. Были также претензии на 129 млн рублей, которые судья заслушает 8 февраля 2022 года.