Тбилиси, , 13:45 — REGNUM Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил о достаточно высоких темпах роста экономики в прошлом году, сообщает gov.ge.

Флаг Грузии Иван Шилов © ИА REGNUM

Гарибашвили отметил, что темпы роста грузинской экономики в 2021 году составили 10,6%. По его словам, за последнее десятилетие Грузия претерпела значительные преобразования и, обладая одной из самых низких налоговых ставок в мире и доступом к государственным услугам, быстро продвинулась к более либеральной и свободной рыночной экономике.

Премьер-министр подчеркнул лидирующие позиции Грузии в мировых рейтингах с точки зрения удобства ведения бизнеса, а также экономической свободы.