Москва, , 06:32 — REGNUM В пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском Тартусе прибыл отряд больших десантных кораблей (БДК) Северного и Балтийского флотов ВМФ России. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

БДК «Королёв» Mil.ru

В состав объединённого отряда входят БДК «Королёв», «Минск», «Калининград» Балтийского флота и БДК «Пётр Моргунов», «Георгий Победоносец», «Оленегорский горняк» Северного флота. Все они ранее прибыли в восточную часть Средиземного моря после завершения перехода вокруг Европы в рамках учений, проводимых под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова.

пресс-служба Минобороны РФ «В настоящее время корабли находятся на рейде сирийского порта Тартус, где приступили к пополнению запасов горюче-смазочных материалов, питьевой воды и продовольствия до требуемых норм».

Как сообщало ИА REGNUM, группа из трёх больших десантных кораблей Северного флота России вошла в Средиземное море через пролив Гибралтар.

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